Vénérable Benoîte Rencurel (1647-1718) : sa spiritualité 4/4

La vénérable Benoîte Rencurel a été choisie, et Le Laus, cet hameau inconnu des Alpes du Sud, perdu dans la montagne, pour remplir une mission prophétique : être un lieu pour ceux et celles qui se sentent éloignés de Dieu, qu’ils ne savent plus comment le trouver, être un refuge des pécheurs. Le 7 septembre 1871, le pape Pie IX signa à Rome le décret d’Introduction de la Cause pour la béatification de Benoîte Rencurel. Ce 1er procès n’a pas abouti (1913) « faute d’un travail historique précis sur les documents ». Le 31 juillet 1981, un nouveau décret a été pris par le saint pape Jean-Paul II pour la continuation de la Cause de Béatification de sœur Benoîte. Le procès est actuellement en cours. Dans ce 4ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée à la vénérable Benoîte Rencurel, laissons-nous toucher par sa spiritualité catholique centrée sur le Christ et sa mère la Vierge Marie qui lui ont accordé tout au long de sa vie des grâces surnaturelles comme des apparitions, des visions, des guérisons miraculeuses du corps et de l’âme, des parfums et chants célestes ou des objets signes de la médiation divine.

Bibliographie : - COMBAL (Mgr René), Notre-Dame du Laus et Benoîte Rencurel, première approche, Editions des Alpes, 2003 ; Prier 15 jours avec Benoîte Rencurel, Nouvelle Cité, 2003. - CHIRON (Yves), Enquête sur les apparitions de la Vierge, Perrin, 2008. - DE MUIZON (François), Le trésor : histoire et spiritualité de Notre-Dame du Laus, (avec le père René COMBAL), Salvator, 2018 ; Benoîte Rencurel : une vie avec les anges, Salvator, 2014 ; Un nouveau regard sur les apparitions, L’Emmanuel, 2008 ; La vie merveilleuse de Benoîte Rencurel, Nouvelle Cité, 2004. - DERVILLE (André), « Benoîte Rencurel » dans Dictionnaire de Spiritualité, t. 13, 1988, 354. - DI FALCO LEANDRI (Mgr Jean-Michel), Benoîte Rencurel la visionnaire du Laus, Parole et Silence DDB, 2008. - GOURNAY (père Bertrand), Notre-Dame du Laus, Histoire et spiritualité, Téqui, 2008. - HUMETZ (René), Enquête sur les parfums de Notre-Dame du Laus, Le Sarment Jubilé, 2008. - LABRIOLLE (Roger de), Benoîte la bergère de Notre-Dame du Laus, Gap, 1996. - VALLART-ROSSI (Marie-Agnès), Une laïque missionnaire : Benoîte Rencurel, 1647-1718 : le témoignage du Laus, Nouvelle Cité, 1986 ; (avec Mgr René Combal), La fondatrice du sanctuaire de notre dame du Laus. Benoîte Rencurel, laïque, du tiers-ordre de Saint Dominique (1647-1718), 1996. - www.sanctuaire-notredamedulaus.com