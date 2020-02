À Lalibela, rencontre avec les chrétiens d'Éthiopie

L'Éthiopie. Ce pays d'Afrique qui fascine tant de voyageurs est le deuxième après l'Arménie à avoir embrassé la foi chrétienne comme religion d'État en 380. "Le christianisme est vite devenu très puissant ici", explique Berhaneyesus Demerew Souraphiel, archevêque métropolitain d'Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie. Il est cardinal de l'Église catholique romaine en Éthiopie, Église encore bien vivante aujourd'hui. Mais l'héritage spirituel de l'Éthiopie c'est aussi l'influence du judaïsme.



©RCF / Thierry Lyonnet - Prêtres éthiopiens ©RCF / Thierry Lyonnet -

Les Éthiopiens, peuple élu de Dieu

"Il y a en Éthiopie l'idée que le judaïsme était présent avant le christianisme, cela est dû à l'épopée de la reine de Saba. On a reconnu le Dieu d'Israël avant d'accueillir le christianisme : d'où l'idée que Dieu a choisi l'Éthiopie", selon le père Daniel Assefa. Il est l'un des plus grands connaisseurs des textes de l'Église orthodoxe d'Éthiopie. Il travaille au Centre de recherches et de retraites spirituelles des capucins (CFRRC pour Capuchin Franciscan Research and Retreat Centre).



©RCF / Thierry Lyonnet - Scène de rue à Harar ©RCF / Thierry Lyonnet -

Le moine, modèle absolu

Comme l'explique le p. Daniel Assefa, en Éthiopie, "le modèle de vie évangélique c'est la vie monastique". Le moine est le modèle absolu. Il y a ceux qui le deviennent après une vie de mariage ou d'autres dès la jeunesse, prenant pour exemple le prophète Élie. Pour ceux qui décident d'entrer au monastère après avoir vécu une vie conjugale, le modèle est le patriarche Hénoch.



©RCF / Thierry Lyonnet - Femme éthiopienne ©RCF / Thierry Lyonnet -

Lalibela, haut lieu de pèlerinage chrétien

Avec Aksoum, Lalibela est l'un des lieux les plus emblématiques de la culture chrétienne d'Éthiopie. C'est à la fin du XIIe siècle qu'un extraordinaire chantier a donné naissance à 11 églises taillées dans la roche. Mais ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco n'est pas un musée à ciel ouvert. Aujourd'hui, 800 prêtres desservent ces églises. Lors des fêtes de Noël et de l'Épiphanie (Timqet), des milliers de pèlerins y affluent.



©RCF / Thierry Lyonnet - Fête de Timqet à Lalibela ©RCF / Thierry Lyonnet -

Reportage réalisé en mai 2016 avec le soutien de l'AED (Aide à l'Église en détresse)