A Mbujimayi, les nouvelles du Covid19 qui nous arrivent ne sont pas bonnes

Nous avons appris qu'au Congo le confinement était compliqué et que la crise sanitaire se doublait d'une crise alimentaire", témoigne Mgr Jacques Habert. Pour l'évêque de Séez, "le lieu le plus symbolique pour manifester notre communion était de le célébrer dans le Chemin de Croix". Et si les Ornais porteront les fidèles de Mbuji Mayi dans leurs intentions, les chrétiens du diocèse de RDC prieront pour nous comme ils le font régulièrement. Ainsi avait été organisé une journée de jeûne pour les vocations dans l'Orne. Mgr Habert revient également sur les propositions faites aux chrétiens de vivre les offices du Triduum pascal selon une "liturgie domestique" originale. Pour lui: "Cette crise va nous aider aussi à vivre ce qu'est vraiment le chemin de Croix."Comment faut-il vivre cette Semaine Sainte confiné chacun chez soi? "Ce n'est pas un remplacement dans le sens ou ce n'est pas équivalent, mais il y a une belle chance à saisir pour se dire comment nous-mêmes ou nos familles nous pouvons aussi prier entre nous