Accompagner des agriculteurs en difficulté

Un engagement bénévole passionné



En tant qu'agriculteur, lorsque l'on connait des difficultés importantes, moins on est isolé, plus on a des chances de s'en sortir.

Cet indispensable accompagnement provient des proches, des collègues, des travailleurs sociaux ou techniciens... Complémentairement, et c'est cela que RCF évoque aujourd'hui, il peut être apporté par des bénévoles formés et disponibles, le plus souvent agricuteurs eux-mêmes.

Comment se développe cette forme de solidarité sur mesure ? Avec quelles difficultés ? Quels enrichissements ? Au siège de l'association Solidarité-Paysans 42, à Feurs, Vincent Berthet est accueilli par deux accompagnateurs, Pierre Blein et Michel Savatier.



Pour toute information, www.solidaritepaysans.org/loire



(seconde diffusion de cette émiision : samedi 29 juin, 18h40)