La Boutique Atelier de Moncontour vous propose toute l'année de découvrir des oeuvres, des créations et de l'artisanat local. Avant tout une rencontre entre trois passionées Julie Runget (sculpteur céramiste), Carole Le Quilleuc (couturière) et Lou Lecoq (photographe). Gros plan sur l'histoire de cette rencontre, mais aussi sur la création et le developpement de cette dernière. A l'approche de Noël des ateliers sont aussi prévus, on en parle avec Julie Runget au micro d'Arthur Roudaut.



Pour plus d'infos : https://laboutique-atelier.com/