Avoir un enfant quand on a un handicap

Pendant longtemps, leur désir d'enfant a été nié, eux-même l'ont souvent refoulé. Les personnes porteuses d'un handicap moteur ou sensoriel montrent pourtant qu'avec créativité, ingéniosité et bienveillance, on peut être différemment des parents à part entière. Depuis qu'elle a rencontré Magali, mère et non-voyante, Marie-Anne Divet a consacré un ouvrage à ces parents qui ne demandent qu'à être vus comme les autres. "Un parfum de victoire" (éd. Histoire Ordinaires) a été récompensé par les prix Handi-Livres 2016 et OCIRP Handicap 2016.



Handicap et maternité

Parmi les freins à l'idée de devenir parent, la grossesse. Quand le corps est déjà fragilisé, comment supporter neuf mois où le corps de la femme est particulièrement sollicité? Martine Vermillard-Gateau explique qu'il y a en effet "des enjeux autour de la grossesse" qui sont "très importants" et "qui demandent un suivi médical particulier". Et cependant, la question reste très peu abordée, témoigne la puéricultrice. Le personnel médical n'est pas nécessairement formé pour venir en aide aux parents handicapés.



Les structures d'accompagnement

Les structures, si elles sont peu nombreuses, existent. Il y a le Service de guidance périnatale et parentale des personnes en situation de handicap (SAPPH) à Paris. Martine Vermillard-Gateau et Edith Thoueille (sa directrice) ont beaucoup travaillé avec les parents porteurs de handicap. Tout a commencé il y a 29 ans avec la visite d'une maman aveugle accompagnée de sa petite fille. Aujourd'hui, le SAPPH est en mesure d'accompagner ces hommes et ces femmes avec un handicap visuel, auditif et moteur. A Bordeaux, le Centre Papillon accueille des personnes porteuses de handicap mais aussi des personnes valides. Tous participent à des ateliers de puériculture, pour échanger conseils et témoignages.



Ces parents avec un handicap nous parlent finalement plus de parentalité que de handicap.

Le défi d'être parent (tout court)

Dans nos mentalités, on lie difficilement handicap et maternité, observe Marine Crespin. Comment protéger son enfant quand on ne le voit pas? Comment l’apaiser quand on ne peut pas le prendre seul dans ses bras? Si les personnes porteuses de handicap se demandent comment elles vont pouvoir s'occuper de leur enfant, l'entourage fait souvent comprendre que "ça sera très compliqué". Mais pour la psychologue, "les barrières finissent pas tomber" si ces couples reçoivent "un accompagnement spécifique et bienveillant".

"Les couples en situation de handicap qui ont le désir d'avoir un enfant, note Marine Crespin, réfléchissent et anticipent énormément, c'est un projet très préparé très anticipé." Marie-Anne Divet a recueilli le témoigne de ces parents. Bien souvent il est question de "prouver qu'ils peuvent avoir des enfants qui vont bien, qui seront bien élevés", malgré "un corps différent". Pour la journaliste, ces parents avec un handicap nous parlent finalement plus de parentalité que de handicap.

