Comment se libérer des tyrannies alimentaires?

C'est le thème que nous abordons avec Nathalie Dumet, professeur de psychopathologie clinique à l'Université Lyon 2 (Institut de Psychologie – CRPPC), psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle est aussi Présidente de la Société Rhône-Alpes de Psychosomatique.

Nous explorons avec elle les mécanismes inconscients qui nous poussent à nous alimenter de façon plus ou moins équilibrée.

Craquer sur des tablettes de chocolat, avoir subitement la viande rouge en horreur, se relever la nuit pour s’attabler, manger sans faim ou refuser du jour au lendemain de s’alimenter, consommer exclusivement des produits bio, ces conduites et bien d’autres constituent l’ordinaire de la vie alimentaire de nombreux hommes et femmes. Point de mauvaise volonté chez eux, encore moins ignorance des recommandations sanitaires en vigueur. Bien plutôt honte, culpabilité, désarroi, et impuissance à faire autrement.

Chacune de ces anomalies de la conduite alimentaire échappe à la raison consciente de son auteur. Elle révèle surtout des parts méconnues de sa vie psychique et affective : désirs refoulés, émotions réprimées, vécus douloureux voire traumatismes incorporés.

A travers 12 petites histoires de troubles alimentaires ordinaires, l'ouvrage intitulé "l’Inconscient dans l’assiette" publié chez Dunod, invite chacun et chacune à se mettre à l’écoute de soi pour mieux comprendre sa relation à la nourriture et se libérer *du poids des nombreux diktats alimentaires contemporains.