Les itinéraires ignatiens, un chemin de vie

"Les itinéraires ignatiens" mettent à la portée des actifs les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Le père Dominique Bertrand, co-fondateur des itinéraires et des participants à cette proposition témoignent des bienfaits de cette démarche spirituelle pour leur vie.

12 RENCONTRES, 12 EXERCICES

À chaque séance "un exercice spirituel" est proposé à travailler chez soi pour la séance suivante. Au début de la séance chacun fait part aux autres de ce que l’exercice lui a permis de découvrir.

L’exercice est un moyen concret de progresser sur un sujet où ma façon de vivre rencontre ma foi.

• Deux exemples : repérage de mes priorités ; contemplation de Jésus dans sa mission.

La séance se poursuit par un court temps d’enseignement, où un animateur reprend l’essentiel de ce qui a été découvert dans l’exercice par les participants en donnant des points de repères. Elle se termine par l’envoi de l’exercice pour la séance suivante.

Deux temps de prière ouvrent et concluent la rencontre.

DYNAMIQUE EN JEU

L’échange repose sur l’intérêt porté à l’exercice et sur l’écoute de ce que chacun a vécu, expérimenté et choisi de partager. Ce que je dis, ce que j’écoute des autres au fil des rencontres me permet de m’unifier et de progresser en liberté.

Je suis acteur de mon parcours j’avance à mon rythme, selon mon vécu.

Je m’appuie sur un cadre balisé, je suis guidé par des animateurs expérimentés qui eux-mêmes ont vécu auparavant cette démarche. Le programme ne m’est pas donné d’avance, j’accepte la découverte, une façon de rentrer dans la confiance !



IGNACE DE LOYOLA

C’est un gentilhomme basque, un soldat aimant les exploits chevaleresques et amoureux. Gravement blessé au siège de Pampelune, il médite et repère les mouvements intérieurs qui l’habitent, ressent ceux qui viennent de Dieu et ceux qui viennent de l’ennemi ; c’est la base initiale du discernement.

Animé par un fort désir spirituel, il commence alors un long chemin, semé d’embûches et de joies ; il découvre que le Seigneur l’accompagne, et met au point des « exercices spirituels » qui sont un chemin de liberté, avec lesquels il aide des personnes en recherche ; plus tard, il deviendra prêtre et fondera la compagnie de Jésus.

Il écrit : « se promener, marcher, courir… sont des exercices corporels. Prier, méditer, contempler… sont des exercices spirituels ».

QUATRE POINTS ESSENTIELS

• Prise de conscience des mouvements intérieurs, qui permettent de savoir où on en est, sachant que l’amour de Dieu ne peut apporter que la joie.

• Par la relecture de sa vie, trouver où Dieu était présent pour soutenir, et faire aller de l’avant.

• Une manière de prier reliant fortement, intimement un texte d’évangile ou de la Bible avec sa vie.

• Le discernement, qui fortifie la liberté permettant de faire des choix eux même source de liberté.

Le but essentiel de ce parcours est d’unifier la personne pour vivre avec Dieu en pleine humanité.

Après avoir participé à une réunion d'information collective ou pris contact avec l'Espace Saint Ignace (auprès de Robert Blanc : rmariebbb@gmail.com | 06 37 15 25 44)

• En nous envoyant la fiche d'inscription par courrier à : Itinéraires Ignatiens, Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - 69002 Lyon.