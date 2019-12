Faut Le Fer et sa Ferformance au Féminin

L'association "Faut Le Fer" de Tréguier organise les 7 et 8 Décembre une ferformance au féminin. Une façon de donner à chacun l'occasion de découvrir des talents, des savoirs faires et pourquoi pas, susciter des vocations.

Un rendez vous accessible à tous et qui sera conclue par une vente aux enchères dont les recettes seront reversées à l'association « la femme et l'enfant ».

Pour parler de cette association et de ses nombreuses actions, Sébastien Briand son président, s'entretient avec Arthur Roudaut.