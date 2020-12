"Glaz" nouveau single du groupe Costamoricain "Ar bard"

"Glaz" est un voyage onirique que vous propose le groupe "Ar Bard" avec Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne au micro de Jean-Sébastien PATUREL





Un titre sortie il y a quelques mois et retrouvez le clip sur internet " Ar Bard - Glaz" depuis le 17 déc 2020.

retrouvez Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgnel sur:

www.ar-bard.com

www.atelier-skald.com

www.priae.fr