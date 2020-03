Cette semaine Etienne Dubois reçoit Hélène ISINGRINI, cheffe de service, responsable de l'action médico-sociale à l'ESAT de Joué-les-Tours - Mettray appartenant à la fondation ANAiS.

Les ESAT, Etablissements et Services d’Aide par le Travail sont des structures qui favorisent l'inclusion par le travail. Ceux de Joué les Tours et de Mettray emploient près de 300 personnes bénéficiant toutes du statut "travailleur handicapé" autour de plusieurs métiers tels que : conditionnement, colisage, nettoyage de locaux, entretien d'espaces verts...

Ils offrent également un soutien médico-social et éducatif afin de favoriser l’épanouissement personnel et social des personnes accueillies.