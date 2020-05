Maguette Ndeye Gueye, étudiante sénégalaise à Saint-Etienne

Maguette Ndye Gueye est une brillante étudiante qui nous vient du Sénégal. Elle est en Master à Télécom Saint-Etienne où elle travaille dans le domaine de la communication et du design. Elle fait partie du programme Jeunes Ambassadeurs qui met en lien un “coach” bénévole issu du monde économique de notre territoire et un jeune étudiant étranger en fin d'études dans nos grandes écoles stéphanoises. Maguette nous partage sa passion pour ses études, sa découverte de Saint-Etienne... et des stéphanois et nous donne des nouvelles de son pays. Une belle rencontre ! Merci à l'équipe des Jeunes Ambassadeurs de Saint-Etienne (en particulier Laurence et Christine) et à Jean-Marc Chazot pour la réalisation technique.