Accompagner les personnes fragiles vers l'emploi

Nous évoluons dans un monde de plus en plus compétitif. Dès l’enfance, on nous a appris à être les premiers, les meilleurs, encouragés parfois par nos parents angoissés à l’idée que nous rations un avenir prometteur. Notre logiciel intérieur a rarement intégré la notion de faiblesse, de maladie, de fragilité.

Ces réalités font pourtant partie de la vie. Nos proches, nos collègues, des membres de nos familles en sont affectés et peut-être, nous le serons, nous-mêmes, un jour. Si nous prenons conscience de faire partie d’une même communauté nationale voire d’une même famille humaine, nous ne pouvons pas nous désintéresser de ceux qui sont laissés sur le bord du chemin, en ruptures de toutes sortes à cause des conséquences d’un drame, d’une séparation ou en raison de problèmes psychiques ou d’un handicap.

Pour paraphraser l’Évangile, à quoi sert à l’homme de gagner le monde entier s’il le paye de sa vie ? À quoi sert d’amasser pour soi sans partager nos richesses matérielles, humaines ou spirituelles ? Antoine Bellier reçoit des hommes et des femmes qui s’engagent, qui partagent leurs talents pour qu’émergent ceux des personnes en marge de notre société. Afin qu’elles puissent retrouver le chemin de l’emploi.