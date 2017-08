Faire de nos quartiers des cités d'or

"Réinventons l'éducation populaire." C'est le slogan des Cités d’Or. L'association organise de septembre 2016 à juin 2017, "L'école buissonnière", en région lyonnaise. A raison de deux heures par semaine, les participants, âgés d'au moins 16 ans, sont invités à rencontrer des personnalités (du monde de la culture, de la politique ou encore du sport), à échanger et à participer à des ateliers pour développer leurs "compétences humaines fondamentales" - un terme très "Cités d'Or".

L'association Les Cités d'Or a été fondée en 2007 en région parisienne, par Karim Mahmoud-Vintam. Ce quadra est passé par quelques unes des meilleurs écoles de la République. Guadeloupéen et Anglais par sa mère, Tunisien et Breton par son père, ce qui l'anime c'est la rencontre et l'engagement. En fondant Les Cités d'Or - dont le nom est un clin d'œil au dessin animé préféré de ceux de sa génération - il voulait réunir des personnes "d'horizons différents". L'objectif: développer ensemble les outils qui permettent de devenir "acteur de sa vie et de la société". Un projet ambitieux, mais Karim Mahmoud-Vintam semble avoir les pieds sur terre.



De quelles compétences humaines fondamentales avons-nous tous besoin pour devenir pleinement acteur de notre vie et de la société? C'est cette question que l'on s'est posé au sein de l'association et à laquelle cinq réponses ont été apportées:

1- Etre capable de convaincre sans manipuler et sans être manipulé ;

2- Savoir trouver l'information où elle se trouve, si possible une information fiable ;

3- Etre capable d'enrichir son environnement humain ;

4- Prendre confiance en soi et conscience de soi ;

5- Partager des outils pour comprendre comment fonctionne le monde.

Reportage réalisé en janvier 2017