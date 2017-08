Le Caillou Blanc à Clohars-Fouesnant : communauté solidaire

À la fois lieu de vie et lieu de travail, la communauté de L'Arche Le Caillou Blanc, sur la pointe sud du Finistère, est un lieu d'accueil ouvert sur le monde. Les communautés de l'Arche ont été fondées par Jean Vanier. Elles offrent des lieux de vie à des personnes ayant un handicap mental. À Clohars-Fouesnant, ce sont 44 personnes handicapées qui sont accueillies chaque jour par les quelque 30 salariés. Christophe Pluchon (RCF Finistère) les a rencontrés, c'était à l'occasion de notre programmation spéciale Pâques à Landevennec.

©ChristophePLUCHON/RCF Finistère - "Atelier occupationnel" dans la communauté de L'Arche-Le Caillou Blanc ©ChristophePLUCHON/RCF Finistère - "Atelier occupationnel" dans la communauté de L'Arche-Le Caillou Blanc

Au sein de son ESAT (Établissement et service d'aide par le travail), Le Caillou Blanc propose des ateliers menuiserie et ébénisterie, mais aussi cuisine et espaces verts. Pour les personnes ne pouvant pas travailler à l'ESAT, des "ateliers occupationnels" sont proposés.

"Au Caillou Blanc, on est 30 salariés, explique Bénédicte Fléchet, assistante à l'atelier occupationnel, mais on accueille également 30 jeunes volontaires en service civique, donc il y a une grosse gestion au niveau des salariés pour recruter chaque année 12 nouveaux volontaires, ça fait beaucoup de spécificités à gérer".



Ouvertes à tous, les communautés de l'Arche sont d'inspiration chrétienne et durant le Carême, des célébrations sont proposées. Anne-Cécile, aujourd'hui responsable des assistants, a choisi l'Arche pour "fair eune année de break". Avec son mari ils ont été "touchés par cette vérité, cette profondeur dans les relations, cette joie qui ressortait de tous, malgré ces vies blessées, brisées, cassées... On peut se demander d'où vient cette joie."

- émission diffusée le 12 avril 2017 -