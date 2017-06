Un forum pour la santé dans le monde

Du 27 au 30 juin est organisé à Annecy le troisième Ahimsa Forum. Un événement réservé aux spécialistes de l'entreprenariat social et de la santé. Pour réfléchir ensemble au développement de population défavorisées, notamment dans le domaine de la santé. À l'origine de l'initiative, Ahimsa Fund et son fondateur Jean-François de Lavison. Une organisation à but non-lucratif, qui compte dans son comité stratégique des noms aussi prestigieux que Mohammad Yunus, Marguerite Barankitse ou Tony Meloto.



"Au niveau de la santé, les communautés religieuses ont de plus en plus de poids vis-à-vis des gouvernements locaux"

engagé pour la santé

À 60 ans, Jean-François de Lavison a derrière lui une carrière riche en expériences diverses. Il a entre autres travaillé près de 30 ans pour l'Institut Mérieux et a dirigé l'Institut Bioforce, de juin 2008 à juin 2014. Il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de différentes organisations, dont Santé en Entreprises, Smile for Hope, Fondation des Maristes et le Collège Supérieur. Une carrière riche, surtout, de toutes les rencontres qu'il a faites. Et qui lui ont permis de concrétiser les convictions que peu à peu il a acquises. "On fera changer le monde en faisant travailler les gens ensemble."

Un jour consacré aux communautés religieuses

"Aujourd'hui, on est dans un monde où on passe notre temps à opposer les gens sur leurs différences." Jean-François de Lavison veut aller à contre-courant et éviter de "séparer les paradoxes." Jeunes et vieux, pauvres et riches, gouvernements et ONG, société civile et... communautés religieuses. Lors du forum d'Annecy, un jour sera consacré à la place prépondérante des communautés religieuses dans la lutte pour la santé. "Au niveau de la santé, et de la santé globale, les communautés religieuses ont de plus en plus de poids vis-à-vis des gouvernements locaux."