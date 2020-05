La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 7 mai

Au sommaire de cette demi-heure d'infos en direct de RCF Saint-Etienne.

Du 16 au 18 octobre prochain devrait se dérouler la nouvelle Fête du Livre de Saint-Etienne! Une fête du livre qui pourrait revêtir un caractère particulier pour cette 35 ème édition, un jeu concours ''Fête du Livre à la maison'' a déja été lancé ce concours est parrainé par des auteurs ! Explications de la commissaire de l'événement Isabelle Rabineau est au micro d'Anne-Marie Vergnon.

© cliché RCF 42



© fetedulivre-saint-etienne.fr

Henri Colomb de la Ligue de La Protection des Oiseaux est un spécialiste de la faune et notamment des oiseaux, comment le déconfinement va permettre aux oiseaux de retrouver une vie qui pour eux était devenue plus libre. Des conseils, par exemple ne pas nourrir les oiseaux! Quant à l'environnement qui lui aussi était devenu plus serein, va voir une reprise sûrement plus négative lié à une augmentation de la circulation et de la pollution!

© RCF 42

Charles Travaglini président de RCF Saint-Etienne explique ce que seront les programmes de votre radio dans les prochaines semaines. Toujours de l'information, des moments de prières , des invités du jour! Et des émissions qui ont fait l'objet de lives Facebook. Merci aussi à nos auditeurs qui nous encouragent en ces temps difficiles.

Suivez nous sur Internet:

https://rcf.fr/