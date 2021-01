Les eoliennes de Bransat au coeur du débat

Elles devraient être hautes de 240 mètres. Parmi les plus élevées de France et d'Europe. Les 6 eoliennes de Bransat/Laféline sont loin de faire le consensus. A 4 jours de la fin de la consultation publique, le 15 janvier prochain, Marine Perresse reçoitEric Beaumont, délégué de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.