Maladie de Lyme: le témoignage bouleversant d'un père de famille

A la une de ce magazine, nous nous intéresserons à la maison relais de l’AREAMS qui vient d’être inaugurée à Fontenay-le-Comte dans le sud-Vendée. Cette maison relais s’adresse en particulier à des personnes isolées, fortement désocialisées, ayant connu la rue ou des hébergements d’urgence. Elle vise à recréer du lien social, en proposant un habitat durable.



Cette semaine rencontre avec un père de famille dont le fils de 13 ans a pendant près de 3 ans vécu sans le savoir avec la maladie de Lyme. Il a pris l’initiative de témoigner afin de sensibiliser l’opinion public mais surtout les pouvoirs publics et les inciter à lancer une vraie campagne de prévention de cette maladie provoquée par la tique.



Entretien ensuite avec Sébastien Pilard, vice-président de la Région des Pays-de-la-Loire. C'est la première fois que l'élu LR s'exprime, depuis que Christelle Morançais l'a sanctionné début juillet pour avoir dîné avec Marion Maréchal, la nièce de Marine le Pen, et d'autres élus LR fin juin à Paris.



Le projet de loi bioéthique est toujours discuté à l'Assemblée nationale, depuis maintenant quelques semaines. Et pour les Sarthois il est temps de se former sur cette thématique. Une journée est prévue, ça s’appelle Essentiel’Mans. Ou il sera aborder les questions d’anthropologie, du transhumanisme, de la bioéthique, des nouvelles technologies. Présentation dans ce magazine



Et enfin, le film « Camille » sortira le 16 octobre prochain. Il était projeté en avant-première mardi soir à Angers. Cette fiction s’inspire de l’histoire de Camille Lepage, jeune photojournaliste angevine tuée en 2014 en Centrafrique, pendant la guerre civile. Elle avait 26 ans.