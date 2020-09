Patricia Farah Duval, pour l'amour du Liban

A Marcq en Baroeul, la paroisse Jean XXIII, jumelée à la paroisse libanaise Saint Elie à Antélias, a suivi de près les nombreux événements survenus ces 12 derniers mois au Liban et se mobilise à la suite de l’explosion survenue le 4 août dernier à Beyrouth. Patricia Farah Duval en est l’initiatrice.

Les Amis d’Antélias : marcenbaroeul.paroisse.net

Help The Cedar : www.helpthecedar.org