Vivre et s'occuper en famille pendant le confinement

Chaque jour du lundi au vendredi, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité...



AVANT tout, écouter les peurs des enfants

Le confinement, c'est un défi pour les parents. En plus de leur travail, il leur faut occuper les enfants et accompagner le suivi de l'enseignement. Mais "avant de commencer par l'organisation", conseille Stéphanie Combe, "il ne faut pas faire l'impasse sur les émotions". La journaliste rappelle que "les enfants sont des éponges", ils perçoivent le stress et l'anxiété que nous ressentons.

Or, ce que nous vivons est un "bouleversement majeur", il y a une certaine "folie collective" qui peut "réactiver des peurs comme celle du manque ou de la mort." Tout cela les enfants le ressentent, ils ont sans doute vu les rayons de supermarchés vides ou entendu les sirènes du Samu... "Ils ont peur pour eux, pour leurs copains, pour leurs parents, pour leurs grands-parents..."



Parler ensemble des initiatives positives

La journaliste suggère d'éteindre les chaînes info en continu, de "prendre le temps d'écouter les enfants" et d'essayer de les rassurer. Par exemple en évoquant avec eux les initiatives positives ou en leur rappelant que "80% des cas sont bénins, que 98% des personnes guérissent et qu'après deux mois de confinement, il n'y a plus de contamination en Chine".