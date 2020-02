Et si on réformait le vote ?

Les modes de scrutin influencent les résultats d’une élection. S’il n’y a pas de scrutin idéal, on peut l’améliorer. Une émission Eureka en partenariat avec le CNRS en Alsace.



# L’invitée et son laboratoire

Herrade Igersheim est directrice adjointe à Strasbourg du Bureau d'économie théorique et appliquée, BETA (CNRS, universités de Lorraine et de Strasbourg, INRAE, AgroParisTech). Ses travaux portent sur la philosophie économique, l'histoire de la pensée économique et l'économie expérimentale appliquée à la question du vote. Economiste au CNRS depuis 2006, elle a été en 2017 lauréate du prix scientifique des Espoirs de l’université de Strasbourg.



BETA : http://www.beta-umr7522.fr/

Espoirs de l’université de Strasbourg : http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=26670



© Herrade Igersheim, économiste au CNRS et directrice adjointe du Bureau d'économie théorique et appliquée, BETA.



# Illustration musicale : Think, Aretha Franklin

https://www.youtube.com/watch?v=HqYnevHibaI



# BREVE : Ce que nous apprend le stress des écurueils.

Des chercheurs de l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, IPHC (laboratoire de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg) s’intéressent au spermophile du Columbia, petit écureuil qui vit en colonies au Canada. Ils étudient les effets du groupe sur la santé des individus…et le stress induit ! Leurs études permettront aussi de mieux comprendre les effets du stress social chez d’autres espèces, notamment les êtres humains.

https://lejournal.cnrs.fr/videos/ce-que-nous-apprend-le-stress-des-ecureuils





# AGENDA : Mars, mois de la santé et de la recherche médicale en Grand Est

Au fil de ce programme santé présenté par l’INSERM, plusieurs rendez-vous sont proposés avec des scientifiques de laboratoire de la délégation du CNRS en Alsace :



=> Conférence « Que sait-on de notre mémoire ? » de Jean-Christophe Cassel, neurobiologiste et directeur du Laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives, LNCA (CNRS et université de Strasbourg).

/ Jeudi 5 mars, 19h, à Mulhouse, salle de conférence de l’université populaire

/ vendredi 13 mars, 19h, à Molsheim, centre socio-culturel

5 euros pour les non adhérents.



=> Ciné-débat « Fort comme un ours » avec Fabrice Bertile, chercheur CNRS à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, IPHC (CNRS et université de Strasbourg)

/ Lundi 23 mars 2020, 20h, à Mulhouse, cinéma Bel Air - 5 euros.



Retrouvez le programme complet sur : www.est.inserm.fr