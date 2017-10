Regards croisés sur l'enfance avec Jeanne Benameur et Muriel Derome

Chacune à sa manière aide à saisir l’enfant qui est en nous. Si Jeanne Benameur chuchote à l’oreille de ses lecteurs en déposant dans le creux de leur tympan des mots qui sont des révélateurs, Muriel Derome chuchote à l’oreille de ses petits patients et aussi parfois de leur parents pour les aider à retrouver leur aplomb après la maladie ou l’accident. La première vient de publier "La Géographie absente" (éd. Bruno Doucey), et la seconde "Le courage des lucioles" (ée. Philippe Rey), où elle raconte son expérience de psychologue auprès des enfants malades.

La poétesse et la psychologue

Elles ne se connaissent pas mais beaucoup de choses les relient. Les mots, d'abord, qu'il faut apprendre à cueillir et à transmettre. La bienveillance aussi, et la générosité. Ces femmes se donnent et leur sensibilité affleure dans leur livres.



L'enfance à l'hôpital, "une leçon de vie"

Depuis 20 ans, Muriel Derome côtoie la mort et la souffrance à l'hôpital, mais aussi la force de la vie. Dans "Le courage des lucioles", elle "laisse la parole à ces enfants qui viennent nous apprendre, nous révéler comment vivre ces épreuves, en puisant sans cesse à la force de vie". Les enfants qu'elle rencontre à l'hôpital "sont pour nous une leçon de vie permanente."



L'enfance et la perte en littérature

Après le succès des "Insurrections singulières" (éd. Actes Sud), Jeanne Benameur revient avec "L'Enfant qui". Elle vient de publie aussi un recueil de poèmes, "La Géographie absente" (éd. Buno Doucey), où elle évoque drame de son enfance quand sa famille a dû quitter l’Algérie en pleine guerre d’indépendance. Deux ouvrages où elle parle de la perte et de l'attachement, de l'enfance et de l'aventure, de l'attente et du temps qui passe.