Les soeurs de Boulaur font le buzz sur la toile

Dans cette vidéo, on peut voir les sœurs s’activer sur des tracteurs, dans leur potager, mais aussi devant des ordinateurs et bien sûr dans leur chapelle… La sœur Diane y présente avec fierté que sa communauté de 27 sœurs à 45 ans de moyenne d’âge vit de l’exploitation agricole bio de l’abbaye qui fabrique du fromage, du pâté, de la farine et de la confiture. Sœur Anne y explique également le projet: "au 12ème siècle, les granges des abbayes cisterciennes ont permis le développement d’une agriculture de pointe".

Leur projet est de bâtir une grange cistercienne pour le XXIème siècle. Les sœurs veulent agrandir leur ferme pour améliorer leur production avec des méthodes écologiques. Elles veulent reconstruire l'étable et les ateliers de transformation à la ferme pour multiplier la production par quatre avec 25 vaches et une douzaine de cochons.

Un projet qui les rendrait complétement autonome mais avec des techniques écologiques. Elles veulent par exemple limiter l’utilisation des énergies et des engins agricoles pour les cultures avec le séchage du fourrage en grange et la création d’une retenue d’eau naturelle pour arroser. Les soeurs souhaitent aussi que cette ferme soit un lieu de rencontre et de partage. "Un projet structurant pour le territoire, en lien avec les acteurs touristique et économique … logique de circuits cours et de développement local" explique soeur Anne.

Cette dernière décrit le projet avec un grand sourire communicatif et engageant. "L’abbaye de Boulaur lance une start-up du XIIème siècle façon XXIème siècle. Le genre de projet un peu fou du type entreprenariat féminin version monastique comme du temps où les abbesses montaient à cheval pour aller visiter leurs fondations". Les travaux devraient démarrer en avril 2020 pour plusieurs années. Des sessions de chantier participatif seront également organisées au printemps et en été. En attendant, les mécènes privés peuvent faire un don pour soutenir le projet baptisé Grange 21.