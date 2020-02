Un conte sur l’exil

J’ai trouvé un album et un cd qui permettent d’aborder le sujet de façon réaliste et émouvante avec des enfants d’âge primaire? ça s’appelle Mondial Stéréo, les auteurs sont Tomas Jimenez et Laurent Kebous du groupe de musique Les Hurlements d’Léo.

L’album d’une trentaine de pages est issu d’ateliers d’écriture et de temps d’échanges entre les auteurs et des classes d’enfants des Landes et de la Gironde. Cela rend le conte particulièrement adapté aux enfants.

Mondial Stéréo cherche à alerter les lecteurs sur la situation alarmante des migrants et des réfugiés dans le monde.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans cet album ?

Tout d’abord Mondial Stéréo c’est un projet qui utilise plusieurs supports. Il y a le conte, mais aussi un site internet mondialstereo.com sur lequel il y a une version audio du conte raconté par Néry Catineau. Vous pourrez retrouver l’adresse sur le site de RCF. Et enfin il y a aussi un CD de 13 titres qui va sortir le 21 février et qui regroupe des jolis noms de la chanson française contemporaine notamment la rue Kétanou, Aldebert et les Ogres de Barback.

Ce disque regroupe des chansons aux accents reggae, tzigane, flamenco ou soul.

Mais revenons au livre, on découvre l’histoire de Léo, un lionceau (qui représente un jeune syrien). Il vit avec son père et sa mère et déjà tout petit sa vie est marquée par la musique. Léo apprend à chanter avant de parler et jouer de la guitare avant de marcher. Mais rapidement sa vie et celle de son pays est bouleversé par la guerre, son père est contraint à se battre et il meurt lors du conflit. Alors Léo et sa maman fuient, ils prennent un bateau bringuebalant. Sur le bateau Léo va rencontrer des amis mais aussi l’amour avec Calypso. Après une traversée mouvementée, les épreuves ne sont pas finies pour Léo et ses amis, en effet ils sont envoyés dans un camp de réfugiés. Je vous laisse découvrir la fin de l’histoire qui est positive et pleine d’espoir.

En définitive quel est votre avis sur ce projet Mondial Stéréo ?

Je trouve l’initiative formidable, le conte est très touchant et le projet musical superbe, j’ai un peu plus de réserve sur les illustrations de l’album, mais elles sont modernes et colorées et devraient plaire à la plupart des enfants. En plus pour chaque livre vendu, un euro sera reversé à l’association SOS Méditerranée qui cherche à sauver les personnes en difficulté aux portes de l’Europe. Ce livre et le CD qui l’accompagne sont donc un bon moyen de sensibiliser les enfants à la question de l’exil et d’aider concrètem