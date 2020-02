Aller rencontrer les agriculteurs comme Marie rend visite à Élisabeth

"SOURCE BIBLIQUE", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION "COMMUNE PLANÈTE" - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

Dans la Bible il y a beaucoup de récits de rencontre et j’ai choisi de parler de la Visitation. C’est la rencontre entre deux femmes : Marie, qui était enceinte de Jésus, et Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste, le prophète qui a précédé Jésus. C’est la rencontre de deux femmes qui étaient également "hors la loi" : Marie était tombée enceinte hors mariage et Élisabeth était tombée enceinte à un âge très avancé. Chacune craignait sûrement à être mal jugée par l’autre.

Mais c’est tout le contraire qui se passe au moment de la rencontre : chacune se sent reconnue par l’autre et, ensemble, elles éclatent de joie ! Chacune "révèle" à l’autre le trésor dont elle est porteuse. Cette reconnaissance mutuelle, fait "tressaillir de joie" les enfants dans leurs ventres.

On pourrait alors se dire : quel rapport avec l’agriculture, qui est le thème d’aujourd’hui ? En fait, l’agriculture est aujourd’hui un lieu où certains vivent une très grande solitude. Beaucoup d’agriculteurs se sentent désignés coupables d’avoir abîmé la terre avec des techniques de production très rentables mais très nocives pour l’écosystème. Ils se sentent porter sur leurs épaules tout le poids de la crise écologique.

Pourtant, s’ils ont utilisé ces techniques qui ont épuisé la terre, c’est parce qu’à l’époque, notamment à la sortie de la guerre, la population ne mangeait pas à sa faim. Il fallait produire plus pour arriver à nourrir tout le monde. Comme Marie et Élisabeth, beaucoup d’agriculteurs se sentent aujourd’hui "hors la loi". Ils croyaient faire du bien aux autres, et ils sont accusés de faire du mal. Ils croyaient aider les autres à vivre, et ils sont aujourd’hui accusés de porter la mort.

Ce qui peut les sauver, ce n’est pas uniquement de les aider à utiliser des techniques plus respectueuses de la terre, mais aussi et surtout, d‘aller à leur rencontre. La rencontre, qui est "visitation", bouscule chacun au niveau de la tête, du corps et de l’esprit : au niveau de la tête, car la rencontre déconstruit les représentations que chacun a de l’autre ; au niveau du corps, car la rencontre fait vibrer le corps entier, elle n’est pas un simple échange de nouvelles ; au niveau de l’esprit, car la rencontre permet à chacun de bénir l’autre : Élisabeth bénit Marie et Marie répond avec ce magnifique chant de louange qu’est le Magnificat. La rencontre devient ainsi une expérience spirituelle, un lieu de révélation de la présence de Dieu dans la vie de chacun.

L’écologie intégrale telle que le pape François nous la présente dans Laudato Si’, c’est avant tout une éthique de la rencontre. La conversion écologique à laquelle nous sommes tous invités passe par le changement des gestes quotidiens et par la transformation des techniques de production, mais elle passe surtout par la rencontre. Il s’agit de transformer notre "maison commune" en lieu de visitation. Ne ratons pas le rendez-vous !