[L'Évangile du dimanche] La résurrection: circulez, il n'y a rien à voir!

L’Évangile de ce dimanche de Pâques évoque la résurrection de Jésus, événement fondateur pour le christianisme. On a peu de détails sur ce relèvement. Un tombeau vide, quelques linges abandonnés... les évangélistes n’ont pas essayé de démontrer cette réalité qui nous échappe, ils écrivent une expérience de foi, un récit composé pour dire cet inouï que la mort n’a plus le dernier mot. Explications du Frère Dominique Collin.



"Selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts"

évangile du dimanche de pâques (Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.